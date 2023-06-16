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Emekli aylık ve ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Emekli#Aylık#İkramiye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 10:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17-18 Haizran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde, 23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

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4B Bağ-Kur kapsamında gelirve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

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4C emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.
Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

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#Emekli#Aylık#İkramiye

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