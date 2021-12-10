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EMD’den Hürriyet ve DHA’ya ödül

#Ekonomi Muhabirleri Derneği#Hürriyet#Ödül
EMD’den Hürriyet ve DHA’ya ödül

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), 2019-2020 yılı ekonomi gazeteciliğinin ‘Altın Kalem’lerini belirledi. EMD, Gazete Haberi kategorisinde Altın Kalem Ekonomi Basını Ödülü’nü Hürriyet’ten Neşe Karanfil’e verdi.

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Türkiye genelinde görev yapan ekonomi muhabirlerini, yazarları ve yöneticilerini çatısı altında buluşturan EMD’nin geleneksel hale gelen 2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı Altın Kalem Ödülleri için jüri, gelen başvuruları ve önerileri değerlendirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz’ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez ‘Metin Türkyılmaz Özel Ödülü’ verildi. 2019-2020’nin Altın Kalem Ödülü’nü kazananlar şöyle:

- Gazete Haberi: Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “İkramiye Köstebeği” başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

- Gazete Köşe Yazısı: “Birisi Şu 4 Milyon Artışı İzah Etsin” başlıklı köşe yazısıyla Dünya Gazetesi’nden Alaattin Aktaş.

- Gazete Röportaj: “Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım” başlıklı röportajıyla Ticaret Gazetesi’nden Seda Gök.

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- Dergi Haberi: “Korona Revizyonu” başlıklı haberiyle Capital Dergisi’nden Özlem Aydın Ayvacı.

- Yerel Haber: “SİT Alanına İngiliz Villası” başlıklı haberiyle Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Çınar.

- Ajans Haberi: “Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı” başlıklı haberiyle Anadolu Ajansı’ndan (AA) Özcan Yıldırım.

- Televizyon Ekonomi Haberi: “Rapor Çilesi” başlıklı yayınıyla Fox TV’den Beril Ötkan.

- Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV Televizyon Ekonomi Programı: “Çarşı Pazar Ekonomi” programıyla NTV’den Berfu Güven.

- Yeni Medya İnternet: “Emekliye Çalışana Haber Var” başlıklı yazılarıyla Habertürk’ten Ahmet Kıvanç.

- Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü Gazetesi’nden Ege Cansen.

- Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah Gazetesi’nden Okan Müderrisoğlu ile “Ekonomi 7/24” programıyla TRT’den Gülçin Üstün Can.

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