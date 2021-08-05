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Ekonomi
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

EMD yönetimi güven tazeledi

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EMD yönetimi güven tazeledi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) 16’ncı Genel Kurulu yapıldı. Yapılan seçimlerde EMD Genel Başkanı Turgay Türker başkanlığındaki Yönetim Kurulu güven tazeledi.

EMD Genel Merkezi’nde Taylan Erten’in Divan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul’daki seçimde EMD Genel Başkanlığı’na yeniden Turgay Türker seçildi. EMD Yönetim Kurulu ise Hazal Ateş, Hüseyin Tunçay, Güliz Demircan Yücel, Erdinç Çelikkan, Sadettin İnan ve Esra Nehir’den oluştu. EMD Denetim Kurulu'nda Hülya Gündüzalp, Petek Us, Murat Ovucu yer alırken; Onur Kurulu'na ise Taylan Erten, Vecdi Seviğ ve Maruf Buzcugil seçildi.

EMD AKADEMİ BÜYÜYOR

EMD Genel Kurulu’nda konuşan Türker, gazetecilik mesleğinin gün geçtikçe zorlaştığına dikkat çekerek, “Omuz omuza görev yaptığımız arkadaşlarımız işsiz kalıyor, medya sektörü gün geçtikçe kan kaybediyor. Bu zorlu şartlarda EMD ailesi olarak basın emekçilerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla duayen gazetecilerle, İletişim Fakültesi öğrencilerini buluşturduğumuz EMD Akademi Projesini başlattık. Bu projemizi önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Böylece hem genç arkadaşlarımız için staj imkanı sağlamış olacağız hem de gazetecilerin deneyimlerini paylaşma imkanını yaratmış olacağız” dedi.

1831 ile 2015 yılları arasını kapsayan, ekonomi gazeteciliğinin yol haritası niteliğindeki Ekonomi, Siyaset ve Medya: Başkalaşımın Öyküsü kitabını güncellemek için kolları sıvadıklarını anlatan Türker, yeni dönemde ekonomi muhabirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını açıkladı. Türker, basın meslek örgütleri ile dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

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