EMD Medya Okulu açılıyor

Proje ile iletişim fakültesi öğrencileri, genç mezunlar ve işsiz gazeteciler ve ekonomi alanında çalışan ancak ekonomi gazeteciliği konusunda kendisini daha yetkin hale getirmek isteyen gazeteciler ve gazeteci adayları için ayrı ayrı 8 adet eğitim programı düzenlenecek.

İLK PROGRAM BAŞLIYOR

Deneyimli, EMD üyesi isimlerin vereceği eğitimler, her grup için 3’er gün ve günlük 4’er saatten 12 saati kapsıyor. Proje kapsamında 8 ayrı grupta yapılacak derslerde toplamda 80 muhabirin/muhabir adayının eğitim alması ve 96 saat eğitim programı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bu arada, EMD Medya Okulu’nun ilk eğitimi, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’deki 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

DERSLERİ DENEYİMLİ İSİMLER VERECEK

İlk gün program, Proje Koordinatörü ve EMD Genel Sekreteri Hüseyin Tunçay, EMD Başkanı Turgay Türker ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zakir Avşar’ın açılışı konuşmaları ile başlayacak.

DENEYİMLİ İSİMLERDEN DERS

İlk günde, haber yazım teknikleri ana başlığı altında, ‘Gazete-dergi-ajans’ konusunda Vecdi Seviğ, ‘TV Haberciliği’ konusunda Ahmet Ergen, ‘Yeni medya’ alanında ise Mehmet Kaya ders verecek.

30 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlayacak 2. Gün programında ise ‘Finansal Okuryazarlık’ dersi Neşat Gündoğdu, ‘Ekonomi Muhabirliği’ dersi ise Taylan Erten tarafından verilecek.

31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek dersleri ise ‘Ekonomi haberciliğinde veri kullanımı’ konusunda Alaattin Aktaş, ‘Haber takibi’ konusunda Didem Tümer, ‘İstihbarat toplama’ alanında Erdinç Çelikkan, ‘Haber kaynakları ile ilişkiler’ konusunda da Ahmet Kıvanç verecek.

Eğitimler pandemi nedeniyle Zoom üzerinden yapılacak.

Öte yandan, bundan sonraki eğitimlerde de deneyimle EMD üyeleri görev alacak.

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