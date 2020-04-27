‘Embriyon transferinde başarı çıkmadı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli TİGEM’in çalışmaları ile ilgili şunları aktardı: “TİGEM’E bağlı 14 işletmede Mart 2020 itibariyle 30 bin baş sığır ve 9 işletmede 236 bin baş koyun varlığı ile damızlık yetiştiriciliği sürdürülmektedir.

ORTALAMA 4 BUZAĞI

Her bir damızlık inek 2 ile 8 baş aralığında buzağı verebilmekte, bu verimin TÎGEM işletmelerindeki ortalaması 4 baş buzağıdır. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki bu sayı 2.5 ile 3.5 aralığında olup, TİGEM ortalamasının altındadır. Ülkemizde araştırma aşamasında ve çok yaygın olmayan Embriyo Transferi Projesi’nde istenilen başarının elde edilememesi üzerine TİGEM Yönetim Kurulu’nun kararı ile zaten besilik statüde ithal edilen etçi sığırların kesime gönderilmesi ve projenin sonlandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu ithal etçi sığırlar kesime gönderilerek Bakanlığımız İlgili kurulusu Et ve Süt Kurumu (ESK)’da normal kesim yaptırılmıştır.”