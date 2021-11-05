Elvan’dan enflasyon mesajı

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ENERJİ fiyatları ve taşıma maliyetlerinin hızla arttığını, arz-talep dengesizliklerinin küresel enflasyonu beslediğini, pek çok ülkede kamu maliyesi alanında yaşanan bozulma ve artan borç stokunun rekor seviyelere ulaştığını anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, normalleşme sürecinin zaman alacağını düşündüklerini ifade etti. Türkiye 2023 Zirvesi’nde Bakan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kararlarını günübirlik gelişmelere göre almadıklarını ve yönlerini tayin etmediklerini belirtti.

Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir taraftan küresel konjonktürün geleceğe yönelik olası etkilerini değerlendirirken, diğer taraftan güçlü Türkiye inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz. Ekonomi politikalarına güveni daha da artırıp ülke risk primimizi düşürmenin, piyasa istikrarını güçlendirmenin, yerli-yabancı tüm yatırımcılar için elverişli bir ortam oluşturmanın gayreti içindeyiz.”

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve Türkiye’nin kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden ürettiği elektrikte yaşanan düşüşe işaret ederek, bu maliyet artışlarını vatandaşlara en az düzeyde yansıttıklarını, maliyetin önemli bir bölümünü kendilerinin üstlendiğini söyleyen Elvan, yurtdışından alınan doğalgazın daha düşük fiyatla vatandaşa sunulduğunu aktardı. Elvan, şu anda ısınma amaçlı (yurt dışından) 100 birime aldıkları doğalgazı vatandaşlara 25 birime sattıklarını, elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50’si daha düşük bir fiyatla sunduklarını bildirdi. Elvan, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan birisi, vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

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DÜŞÜK CARİ AÇIK

Geçmiş yıllarda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığın da yüksek, düşük olduğu dönemlerde ise cari açığın da düşük olduğunu, bu döngüyü kırmak, yapısal cari açığı azaltmak için önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini aktaran Elvan, şunları kaydetti: “Bu sene için öngördüğümüz yüzde 9’luk büyümeyi, milli gelire oran olarak yüzde 2’nin altında bir cari açıkla gerçekleştireceğiz. Yani yılı, geçmiş eğilimlerin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız.”

‘KURUN DEĞERİ PİYASADA BELİRLENİR’

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LÜTFİ Elvan, “Hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine” ilişkin yorumlarla karşılaştıklarını aktararak, “Bu yorum doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; verimlilik, yani üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerinizden, teknolojiyi üretme ve kullanma becerinizden gelir. Verimlilik kazanımlarıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir” diye konuştu.

‘TARIMI MERKEZE ALDIK’

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ZİRAAT Bankası olarak tarım ekosisteminin merkezinde yer aldıklarını belirten Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da, Türkiye 2023 Zirvesi’nde, “716 bin çiftçimize kredi kullandırmış durumdayız. Ziraat Bankası, tarımsal kesimi destekleme misyonundan hiçbir zaman geri adım atmadı ve atmayacak” dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Türkiye’de esnaf, zanaatkar ve küçük işletmelere en fazla desteği sağlayan finans kuruluşu olduklarını aktararak, “Salgında 1.2 milyon esnafımıza 61 milyar TL kredi kullandırdık” dedi. Dijitalle ilgili yatırımların salgın sürecinde bir adım öne çıktığını ifade eden Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise, banka olarak, şubeden yapılan işlemleri hızlıca dijital kanallara aktardıklarını bildirdi.