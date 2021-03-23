Elvan ve Canikli’den piyasalara mesaj: Serbest piyasadan taviz yok

Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası, dolar kuru sabah saat 6.00 civarında 8 lira 11 kuruş düzeyindeydi. Saat 8.30’da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan yazılı açıklama geldi. Elvan, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu kaydetti. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, “Uygulamakta olduğumuz enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, “Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır” değerlendirmesini yaptı.

MEYDAN OKUMA DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görevin, fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ve bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanlarının kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine hep sadık kaldığını belirtti. Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkmasının mümkün olmadığını kaydeden Canikli, “Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir; bir dengeler manzumesidir. Tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerekir. Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir” dedi.

KALİTESİNİ BOZAR

Diğer taraftan, pozitif reel faizin optimal seviyede olmasının da bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Canikli, şunları ifade etti: “Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir, piyasa beklentisidir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler. Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon beklentisini yukarıya taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur. Bu durum Merkez Bankası’nın temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırır. Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşünmesi Merkez Bankası başkanını değiştirmesi, piyasalara meydan okumak değildir. Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır.”

KIRMIZI ÇİZGİ

Canikli, Türkiye ekonomisinin 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını vurgulayarak, “Türkiye ekonomisi için piyasa ekonomisi kurallarının kararlılıkla uygulanması altının çizilmesi gereken bir kredibilite kaynağı olmuştur. Bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgiler olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

PİYASADA DÜN NELER OLDU

Geçen haftayı 7.21 liradan tamamlayan dolar kuru, Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişiminin ardından, pazar gecesi 8.48 TL seviyesini gördü. Sabah saatlerinde 8.11 düzeyinde olan dolar/TL, Hazine Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarının ardından 7.69 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL Öğleden sonra 7.86 seviyesinde dengelendi. Borsa İstanbul’un açılışında iki kere devre kesici sistemi devreye girdi. BIST 100 endeksi günü, yüzde 9.79’luk düşüşle 1.379 seviyesinde kapattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara