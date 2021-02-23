Elvan işçi, işveren ve esnafla görüştü

Elvan, ilk olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Toplantıya ilişkin twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan, “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.

Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, TESK yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıklarına belirterek, “Sayın Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar” ifadelerini kullandı.

Elvan daha sonra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti. Elvan, toplantıya ilişkin twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz” dedi.

Elvan, Türk İş Başkanı Ergun Atalay ile yaptığı görüşme sonrasında da, “Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş Yönetimi ile birlikte ele aldık” dedi.