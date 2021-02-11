ELÜS’te işlem hacmi 25 milyar liraya ulaştı

Bilgehan Kuru, ELÜS sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla kurulan Lisanslı Depoculuk Sistemi ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kapsamında yapılan ELÜS işlemlerinin, tarım sektörüne sağladığı değerin yanı sıra sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulunması nedeniyle tarımın, sermaye piyasalarına açılan kapısı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

80 BİN MÜŞTERİ

Son 3 yılda ELÜS işlemleri yapan yaklaşık 80 bin müşterinin yüzde 75’inin Ziraat Bankası müşterisi olduğunu, bu süreçte Ziraat Bankası aracılığıyla yaklaşık 1 milyon adet ELÜS işlemi gerçekleştirildiğini bildiren Kuru, “Sadece 2020 yılı içerisinde ise 71 ilimizdeki 808 şubemizde 33 bin müşterimiz ile yaklaşık 400 bin adet ELÜS işlemi gerçekleştirerek, geniş ve dengeli bir coğrafi dağılımı sağlamış durumdayız.” değerlendirmesinde bulundu. Bilgehan Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE’DE DÜŞÜK

“Türkiye’deki hububat üretimi (buğday, arpa, mısır) 37.5 milyon ton olup, lisanslı depo sayısı 232’ye, ELÜS oluşturulabilecek ürün sayısı 17’ye yükselmiştir. Bankamız 2020 yılı içerisinde ELÜS kapsamındaki 7 milyon ton kapasiteli 124 lisanslı deponun tamamı ile işlem yapmıştır. Lisanslı depo kapasitelerinin üretim kapasitesine oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 50’leri bulurken, ülkemizde 2018 yılında yüzde 8’lerde olan bu oranın, lisanslı depoculuğa yapılan yatırımlar ve TÜRİB’in devreye alınması ile 2020 yıl sonu rakamları açıklandığında yüzde 15 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak daha alınacak kayda değer bir mesafe olduğunu görüyoruz.”