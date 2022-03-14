Elon Musk'tan yatırım tavsiyesi! Ev, hisse senedi, fiziksel ürünler... İşte detaylar

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Dünya genelinde etkisini hissettiren enflasyon oranlarına ilişkin milyarder iş adamı Elon Musk görüş bildirdi. Musk, Twitter üzerinden takipçilerine önümüzdeki birkaç yıl için olası enflasyon hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu. Musk’a binlerce kişi yanıt verdi ve on binlerce kişi de tweetini beğendi.

MUSK DA ENFLASYON MAĞDURU



Musk ise şirketleri olan Tesla ve SpaceX’in enflasyon baskısını hammadde ve lojistik alanında gördüğünü belirtti.



MICHAEL SAYLOR DA CEVAP VERDİ



MicroStrategy kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, Elon Musk’a cevap olarak zayıf para birimlerinin yüksek enflasyon karşısında çökeceğini söyledi. ABD’de tüketici enflasyonunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyredeceğini ve varlık enflasyonunun tüketici enflasyonunun iki katı seviyesinde olacağını belirten Saylor, sermayenin nakit, borç ve değer stoklarından Bitcoin gibi kıt mülklere kaçışı yoğunlaştıracağını kaydetti.

Musk ise bu yoruma ilişkin “Bu sonuçlara ulaşılacağının tamamen tahmin edilemez değil” dedi.

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MUSK’TAN TAVSİYE



Musk, enflasyon ortamında nasıl yatırım yapılıp, paranın değerinin nasıl korunacağına ilişkin birkaç ipucu verdi. Musk, enflasyonun yüksek seyrettiği zamanlarda dolar yerine iyi prim yapan şirketlerde hisse senedi, ev alımı gibi fiziksel ürünlere sahip olmanın daha iyi olduğunu söyledi.

Fiziksel ürünlere sahip olunması gerektiğinin yanında Bitcoin, Ethereum veya Dogecoin’e sahip olduğunu kaydeden Musk, kripto paralarını satmayacağını da deklare etti.

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TESLA’DA BÜYÜK BITCOIN VARLIĞI VAR



ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, sahip olduğu Bitcoin varlıklarının 31 Aralık itibarıyla piyasa değerinin 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.



KRİPTO PARALARA İLGİSİ BÜYÜK



Musk’ın kripto paralara ilişkin ilgisi gün geçtikçe artıyor. Çoğu zaman spekülatif yönlendirmelerde bulunsa da favori kripto paraları arasında Bitcoin ve Dogecoin bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini açıklamış ve Dogecoin fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da Bitcoin ile Tesla otomobil satışı yapan Musk, Bitcoin madenciliğindeki enerji sorunları nedeniyle bu işlemden vazgeçmişti ve büyük tepkilere neden olmuştu. Kripto para madencileriyle bir araya gelen Musk, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kripto para madenciliğine geçilmesi halinde Tesla’ların Bitcoin ile satın alınabileceğini söylemişti.