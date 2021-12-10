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Elon Musk'tan radikal karar! Tüm işlerini bırakıp influencer mı olacak?

#Elon Musk#İnfluencer#İş Adamı
Elon Musktan radikal karar Tüm işlerini bırakıp influencer mı olacak
Burak TAŞÇI

Milyarder işadamı Elon Musk, iş hayatına son verip influencer olmak için harekete geçti. Twitter üzerinden takipçilerine influencer olmayı düşündüğünü belirten Musk'a binlerce tweet yağdı.

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Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk iş hayatına ilişkin önemli karar alma döneminden geçiyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanan, çağın gerekliliklerine yönelik teknolojilere yönelen, kripto para piyasasında spekülasyonlara yol açan açıklamalarda bulunan, uzaya onlarca kez roket gönderen, dünyayı sürekli dönen Starlink uydularını icat eden ve buna benzer birçok yeni iş alanında faaliyette bulunan Musk yaptığı son açıklama ile takipçilerini heyecanlandırdı.

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Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Musk "İşimi bırakmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum. Ne dersiniz" diye takipçiler sordu. Kısa sürede 12 bine yakın retweet, 140 bin civarında da beğeni alan tweete binlerce cevap yağdı. Elon Musk'ın Twitter'da 65.8 milyon takipçisi bulunuyor.

TESLA'DA HİSSE SATMAYA DEVAM EDİYOR

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Elon Musk, sahip olduğu Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. 5 haftadır satışa devam eden Musk, Tesla'da bulunan paylarından yüzde 10 civarında satma yönünde sözünü tamamlama aşamasına yaklaştı.

Opsiyonu kullanmaktan doğan vergileri ödemek için hisse satışı yapan Musk 934 bin 91 adet Tesla hissesini sattı ve 963.2 milyon dolar gelir elde etmiş oldu.

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11 MİLYON ADET SATTI

Musk son 5 haftadır yaptığı satışlarda 11 milyon hisseyi elinden çıkarmış oldu. Yüzde 10 oranına ulaşmak için 17 milyon hisse daha satması gerekiyor.

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KRİPTO PARALARI SEVİYOR

Musk, kripto paralara ilgi duyuyor. Bir dönem Bitcoin ile Tesla otomobillerinin satışını gerçekleştiren ancak sonrasında Bitcoin madenciliğinin küresel ısınmaya neden olan yüksek elektrik tüketimi nedeniyle kripto para ile satış politikasından vazgeçmişti.

Şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin'in de en büyük destekçisi olan Musk, Dogecoin'in finansal değere ulaşmasına büyük katkılar sağlamıştı.

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#Elon Musk#İnfluencer#İş Adamı

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