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Elon Musk'tan petrol yorumu: 2073'ten önce tepe yapacak

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#Petrol#Doğal Gaz#Elon Musk
Elon Musktan petrol yorumu: 2073ten önce tepe yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 08:26

Milyarder iş insanı Elon Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından önce tepe yapacağını söyledi.

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Dünyadaki petrol ve gaz rezervleri hızla tükenmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken elektrikli cihazların sayısı da her geçen gün katlanıyor. Kısa süre önce hayatımıza giren elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görür hale geldik.

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Milyarder iş insanı Elon Musk ise petrol ve gaz tüketimine ilişkin ilginç bir anekdot paylaştı. Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından çok daha önce tepe seviyelere çıkacağını söyledi.

"PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK"

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon ise petrol ve gaz tüketiminin gelecek 50 yılda gerekli olmaya devam edeceğini ve petrol fiyatlarının daha da yükseliş göstereceğini söylemişti.

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#Petrol#Doğal Gaz#Elon Musk

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