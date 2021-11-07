Elon Musk'tan ilginç anket! Sonucu ne çıkarsa onu yapacak

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Dünyanın geleceğine yönelik adımlar atan dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk şimdi de kendisini eleştirenlere meydan okudu.

ABD’de herhangi bir maaş geliri olmayan Elon Musk şahsi olarak şu an için vergi ödemiyor. Vergi ödemesi için hisse satışı yapması gereken Musk, bunun için Twitter’da anket başlattı.

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İş adamı Musk gerçekleşmemiş kazançlardan büyük gelir elde ettiğini söyleyip vergi ödemek için Tesla’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unu satmayı önerdi. Ankete 3 milyona yakın oy kullanıldı. Musk, anketten çıkacak sonuca göre Tesla hisselerini satacağını taahhüt etti.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

“TEK VERGİ ÖDEMEMİN YOLU HİSSE SENEDİ SATMAK”

Musk tweet dizisinin sonuncusunda “Hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hissem var, dolayısıyla vergileri şahsen ödememin tek yolu hisse senedi satmak” dedi.

SERVETİ 335 MİLYAR DOLAR

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Dünyanın en zengini unvanını alan Elon Musk’ın son yapılan araştırmada servetinin 335 milyar dolar olduğu belirlendi. Kripto paraları da seven Musk, en son Dogecoin’e yatırım yaptığını söylemişti. Kısa sürede büyük servete kavuşan Musk’ın dünya çapında bilinen dev şirketleri bulunuyor.

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