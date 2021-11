Elon Musk'tan ilginç anket! Sonucu ne çıkarsa onu yapacak

Dünyanın geleceğine yönelik adımlar atan dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk şimdi de kendisini eleştirenlere meydan okudu.

ABD’de herhangi bir maaş geliri olmayan Elon Musk şahsi olarak şu an için vergi ödemiyor. Vergi ödemesi için hisse satışı yapması gereken Musk, bunun için Twitter’da anket başlattı.

İş adamı Musk gerçekleşmemiş kazançlardan büyük gelir elde ettiğini söyleyip vergi ödemek için Tesla’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unu satmayı önerdi. Ankete 3 milyona yakın oy kullanıldı. Musk, anketten çıkacak sonuca göre Tesla hisselerini satacağını taahhüt etti.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?