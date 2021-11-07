Elon Musk'tan ilginç anket! Sonucu ne çıkarsa onu yapacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Sonucu ne çıkarsa onu yapacak Anket başlattıSonucu ne çıkarsa onu yapacak! Anket başlattı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Trakyada tedirgin eden görüntü Sürdürülebilir bir durum değilTrakya'da tedirgin eden görüntü! 'Sürdürülebilir bir durum değil'#Kuraklık
İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıİYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#İYİ PARTİ
İstanbullulara müjde Dev metro hattının test sürüşü başlıyorİstanbullulara müjde! Dev metro hattının test sürüşü başlıyor#İstanbul Havalimanı
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
Tarihte ilk... Savaş kapıda: Kara liste açıklandıTarihte ilk... Savaş kapıda: 'Kara liste' açıklandı#Çin
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
MHPli Fidanı eski kocası darp etti Şok tehdit: Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağımMHP'li Fidan'ı eski kocası darp etti! Şok tehdit: 'Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağım'#İlknur Fidan
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Mektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü 250 yıllık yasak aşkMektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü! 250 yıllık yasak aşk#Marie Antoniette
İstanbulun her yerindeler İşte sebebi...İstanbul'un her yerindeler! İşte sebebi...#İstanbul
HABERLEREkonomi Haberleri

Elon Musk'tan ilginç anket! Sonucu ne çıkarsa onu yapacak

#Elon Musk#Anket#Tesla
Elon Musktan ilginç anket Sonucu ne çıkarsa onu yapacak

Milyarder iş adamı Elon Musk sosyal medya platformu Twitter üzerinden ilginç bir anket başlattı. Musk’ın herhangi bir yerden maaş geliri olmadığı için şu an vergi ödemiyor. Vergi ödemesi için Musk’ın hisse satışında bulunması gerekiyor. Musk bunun için de anket yayınladı.

Haberin Devamı

Dünyanın geleceğine yönelik adımlar atan dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk şimdi de kendisini eleştirenlere meydan okudu.

ABD’de herhangi bir maaş geliri olmayan Elon Musk şahsi olarak şu an için vergi ödemiyor. Vergi ödemesi için hisse satışı yapması gereken Musk, bunun için Twitter’da anket başlattı.

Gözden Kaçmasın

Yeni sistem hayata geçirildi... Gayrimenkulde değer artırım hilesi önlendiYeni sistem hayata geçirildi... Gayrimenkulde değer artırım hilesi önlendiHaberi Görüntüle

İş adamı Musk gerçekleşmemiş kazançlardan büyük gelir elde ettiğini söyleyip vergi ödemek için Tesla’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unu satmayı önerdi. Ankete 3 milyona yakın oy kullanıldı. Musk, anketten çıkacak sonuca göre Tesla hisselerini satacağını taahhüt etti.

 

Gözden Kaçmasın

İstanbulda yabancı plakalı araçlar çoğaldı İşte sebebiİstanbul'da yabancı plakalı araçlar çoğaldı! İşte sebebiHaberi Görüntüle

“TEK VERGİ ÖDEMEMİN YOLU HİSSE SENEDİ SATMAK”

Musk tweet dizisinin sonuncusunda “Hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hissem var, dolayısıyla vergileri şahsen ödememin tek yolu hisse senedi satmak” dedi.

SERVETİ 335 MİLYAR DOLAR

Haberin Devamı

Dünyanın en zengini unvanını alan Elon Musk’ın son yapılan araştırmada servetinin 335 milyar dolar olduğu belirlendi. Kripto paraları da seven Musk, en son Dogecoin’e yatırım yaptığını söylemişti. Kısa sürede büyük servete kavuşan Musk’ın dünya çapında bilinen dev şirketleri bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Otomatik vitesli araçlara talep artıyorOtomatik vitesli araçlara talep artıyorHaberi Görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En zengin insanların yarışı sürüyor! Elon Musk dünyanın en zengin ismi oldu
daha fazla video içinEn zengin insanların yarışı sürüyor! Elon Musk dünyanın en zengin ismi oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Anket#Tesla

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy