Elon Musk'tan flaş karar! Yeni kurallar getirdi...

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın Nevada'daki pil fabrikasıyla ilgili önemli kurallar getirildi. Şirket, Nevada pil fabrikasındaki işçilere aşı durumlarından bağımsız olarak pazartesi gününden itibaren fabrikanın içinde de maske takmaları gerektiğini ifade etti. Kural aşılanmamış çalışanlar için zaten geçerliydi.

Daha önceden de Fremont'ta yer alan Tesla fabrikası Mart 2020'de kapanmış, Musk'ın emirlere karşı gelmesiyle kasım ayında ise yeniden açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Kaliforniya koronavirüs kapsamında kurallarını güncelledi. Aşı durumu ön plana çıkmaksızın 2 yaş ve üzeri herkesin kapalı alanlarda maske takmasının zorunluğu olduğu Kaliforniya'da Tesla da bu kurallara uyan şirketlerden oldu.

BİRÇOK ŞİRKET OFİSE DÖNÜŞÜ ERTELEDİ

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelemişti. ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi. Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu getirmişti.

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