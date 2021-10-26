Elon Musk'tan ekonomi yorumu geldi!

Haberin Devamı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, küresel ekonomiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, kısa vadede güçlü enflasyonist baskı altında kalınabileceğini belirtti.

ARK Invest CEO'su Cathie Wood'un attığı bir tweete yorum yapan Musk "Uzun vadede ne olacağını bilmiyorum, ancak kısa vadede güçlü enflasyonist baskı görüyoruz" yorumunda bulundu.

ABD'Lİ ŞİRKETLER FİYAT ARTIRIYOR

Elon Musk'ın açıklamalarından önce Whirpool ve Chipotle'nin de aralarında bulunduğu ABD'li şirketler tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle tüketiciler için fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını açıklamışlardı.