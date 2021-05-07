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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 07.05.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Elon Musk'tan Dogecoin ve kripto para uyarısı

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Elon Musk'tan Dogecoin ve kripto para uyarısı

Milyarder iş adamı Elon Musk sokakta kripto paralar ve Dogecoin üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kripto para piyasasında ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Kripto paralar arasında Dogecoin'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.

Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.

Elon Musktan Dogecoin ve kripto para uyarısı

Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.

Sonrasında Musk ABD'lilerin model Tesla araçlarını imzalayarak, aracına binerek uzaklaştı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Sınırsız sayıda bulunan, merkeziyetsiz olan Dogecoin'i popüler hale getiren isim Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Dogecoin fiyatlarında yükselişe sebep oluyor.

Dogecoin yüzde 30 bin yükseldi Gözler Elon Muskın açıklamalarında..
Dogecoin yüzde 30 bin yükseldi! Gözler Elon Musk'ın açıklamalarında..

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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