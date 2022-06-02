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Elon Musk'tan çalışanlarına sert çağrı: Ya ofise gelin ya gidin

#Elon Musk#Tesla#Personel
Elon Musktan çalışanlarına sert çağrı: Ya ofise gelin ya gidin

Milyarder iş insanı Elon Musk, koronavirüs pandemisinin etkilerinin kaybolmaya başlamasıyla birlikte çakışanlarını ofise çağıran bir e-mail gönderdi.

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"Uzaktan çalışma artık kabul edilmiyor" konu başlıklı e-mailde, "Uzaktan çalışmak isteyenler haftada en az (ve *en azı* kastediyorum) 40 saat ofiste olmak zorunda ya da Tesla'dan ayrılmalı. Bu, fabrika çalışanlarımızdan daha az" ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca ofisten kastın Tesla'nın genel merkezi olduğu, iş tanımına uymayan herhangi bir şube olmadığı da ifade ediliyor. Örneğin Fremont fabrikası insan kaynaklarından sorumlu olup başka bir eyalette çalışılamayacağı belirtiliyor.

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Her ne kadar Musk bu konuyla ilgili yorum yapmasa da, bildiriyi Twitter'da paylaşarak bazılarının ofise gitmeyi çağ dışı bir yöntem olarak gördüğünü söyleyen kişiye platform üzerinden "Başka bir yerde çalışıyor gibi görünmeliler" şeklinde cevap vermesi e-maili yalanlamadığı şeklinde yorumlandı.

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Bazı büyük şirketler artık evden çalışma modelini benimserken bazıları çalışanları ofise dönmeye zorluyor. Musk'ın e-maili, kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin veren Twitter'ın satın alımı gerçekleşirse, orada da birtakım değişiklikler olabileceğine yönelik bir sinyal olabilir.

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mart ayı başında çalışanların nerede üretken ve yaratıcı hissediyorsa orada çalışacaklarını, bunun artık tamamen evden çalışmayı da kapsadığını söylemişti.

Diğer bir dikkat çeken nokta ise bildiride yer alan Tesla'nın fabrika çalışanlarıyla ilgili kısım. Shanghai'daki fabrikada Covid önlemleri kapsamında aylardır kapalı olan binlerce çalışan haftada altı gün, 12 saat çalışıyor. Birçoğu fabrikanın yerlerinde uyuyor.

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