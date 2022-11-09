Elon Musk'tan büyük hisse satışı

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Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolara alarak gündeme oturan milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin bir kısmını daha sattı.

Musk'ın ABD sermaye piyasası otoritesi SEC'e bildirdiğine göre 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satışa söz konusu oldu.

19,5 milyon adet Tesla hissesi satan Musk, Twitter'ın satın alma gelişmesini gündeme gelmesinden bu yana 20 milyar dolarlık satış yaptı.

EN SON AĞUSTOS'TA SATMIŞTI

Son satışı 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapan Musk, 6,88 milyar dolar karşılığında 7,92 milyon adet Tesla hissesi satmıştı.