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Elon Musk'tan büyük hisse satışı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Hisse#Satış
Elon Musktan büyük hisse satışı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:26

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin bir kısmını daha sattı.

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Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolara alarak gündeme oturan milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin bir kısmını daha sattı.

Musk'ın ABD sermaye piyasası otoritesi SEC'e bildirdiğine göre 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satışa söz konusu oldu.

19,5 milyon adet Tesla hissesi satan Musk, Twitter'ın satın alma gelişmesini gündeme gelmesinden bu yana 20 milyar dolarlık satış yaptı.

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EN SON AĞUSTOS'TA SATMIŞTI

Son satışı 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapan Musk, 6,88 milyar dolar karşılığında 7,92 milyon adet Tesla hissesi satmıştı.

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#Elon Musk#Hisse#Satış

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