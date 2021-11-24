Elon Musk'ın Tesla hissesi satışı devam ediyor

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, ABD'de vergi ödemek için elindeki Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Musk'ın SEC'e yaptığı bildirime göre 23 Kasım'da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet sattı.

Yapılan bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bununla beraber Musk, elindeki opsiyonları kullanarak 2,15 milyon Tesla hissesi aldığını da SEC'e bildirdi.

Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyon kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödemesi ortaya çıkıyor.

KASIM AYINDA İKİ DEFA SATTI

Musk, 16 Kasım'da 2.1 milyon hisse opsiyonunu 6.24 dolar fiyattan kullanmasının ardından 934 bin 91 adet hisse senedini satmıştı.

8 Kasım'da da 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin hisseyi 1.1 milyar dolara satmıştı.

YÜZDE 10'UNU SATACAK

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Musk hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.