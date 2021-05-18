Elon Musk'ın Starbase paylaşımı kafaları karıştırdı... Starbase coin nedir?
Elon Musk Twitter hesabından "Starbase" paylaşımında bulundu, bu paylaşım ardından Starbase coin ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. Starbase coin fiyatları Elon Musk'ın paylaşımıyla birlikte hareketlendi. Elon Musk'un paylaşımı öncesi 0.005 dolar olan Starbase, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası 0.073 dolar seviyesine kadar yükseldi. Peki, starbase coin nedir?
Elon Musk'ın Starbase paylaşımı kafaları karıştırdı. Starbase, Elon Musk'ın uzay çalışmalarını rahatlıkla yürütebileceği şehrin ismi ancak bazı kullanıcılar, paylaşımı yanlış anlayarak Starbase coine yöneldi. Uzun zamandır adı kripto para dünyasında geçmeyen Starbase coin yükselişe geçti. 2017 yılında piyasaya sürülen Starbese coinin trendi diğer alt coinlerden sonra düştü.
Starbase nedir?
Starbase, Elon Musk’ın uzay çalışmalarını rahatlıkla yürütebileceği şehrin ismidir. ABD’nin Teksas eyaletinde yer almaktadır. Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etmiş, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullanmıştı.
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