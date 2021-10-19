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HABERLEREkonomi Haberleri

Elon Musk'ın serveti Bill Gates ve Warren Buffet'ın servetlerinin toplamını geçti

#Elon Musk#Tesla#Spacex
Elon Muskın serveti Bill Gates ve Warren Buffetın servetlerinin toplamını geçti

Elon Musk, SpaceX'teki hisse satışlarının ardından 230 milyar dolar ile Bill Gates ve Warren Buffett'ın toplamından daha zengin hale geldi.

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Son hisse satışlarıyla beraber Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon ve Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos ile de arayı açtı.

Bezos daha önce dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutuyordu ve Amazon koronavirüs pandemisi sırasında inanılmaz şekilde büyüme yaşadı. Bu dönemde Bezos'un net değeri 191 milyar dolara yükseldi.

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Bu yılın başlarında Musk, karbon salınımını tersine çevirecek teknoloji yarışmasında kazanana 100 milyon dolar ödül de dahil olmak üzere projeye 150 milyon dolar bağışlama sözü verdi. Geçen süre içerisinde ise serveti yaklaşık 60 milyar dolar arttı.

SpaceX'in NASA ihalesi bile tek başına Musk'ın servetine 11 milyar dolar ekledi.

50 yaşındaki Musk, Amazon'un kurucusuna gümüş madalya emojisi tweetleyerek bu alandaki liderliğini açıklayan haberleri kutlamış oldu.

KISA YAŞAM HİKAYESİ

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Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı.

Orada, PayPal şirketini kurdu ve 150 milyon dolara sattı. Bu satıştan elde ettiği paranın tümü ile yeniden yatırım yaptı. 100 milyon doları SpaceX'e, 40 milyon doları Tesla'ya ve 10 milyon doları da SolarCity adlı güneş panelleri şirketine yatırdı.

Son yıllarda Boring Company isimli tünel kazma şirketini ve kripto para yatırımlarını da girişimlerine ekleyen Musk, dünyanın en büyük ve en güçlü roketlerini yapıyor ve Mars'ı kolonileştirmeye hazırlanıyor.

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