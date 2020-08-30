Elon Musk’ın fantastik çipi

İnternet üzerinden yapılan canlı yayında duyurulan Neuralink, mikroçip ile beynin takibi ve kontrolünü temel alıyor. Kafa derisinin içine yerleştirilen çip, oldukça minik bir tasarıma sahip. Saç telinden de ince kablolarla beyne implant edilen Neuralink, anestezi uygulanmadan minik bir operasyonla kullanıcıya takılabiliyor. Çipin takılmasıyla birlikte beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor ve diğer elektronik cihazların anlayabileceği, algılayabileceği bir sinyale dönüştürüyor. Bu sayede eyleme geçmemiş düşünceler beyin sinyallerine dönüşürken, bu sinyaller de doğrudan takılan bu çipe aktarılıyor. Çipin takılma operasyonunu ise Neuralink ameliyat robotu üstleniyor. Kafa derisini kaldırıp çipi yerleştiren robot, operasyonu kısa sütede tamamlayabiliyor.

DOMUZLARDA TEST EDİLDİ

Neuralink projesinin deneklerinden biri domuz oldu. Yapılan yayında çipin takıldığı domuzun beyninin sinyalleri ekrana aktarıldı ve bu sinyaller takip edildi. Sonrasında çipin domuzdan çıkarılmasıyla domuzda herhangi bir davranış değişikliğinin olmadığı görüldü.

MUSK’IN ÇİPİNDEN KORKMALI MIYIZ?

Davranışa geçmeyen düşünceler analiz edilebildiğinden bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali, her düşüncenin kayıt altına alınması gibi bir durum olabilir.

Domuz üzerinde yapılan testlerde sorun görülmese de insan üzerinde yapılan operasyonda yan etkisinin olabilme ihtimali bulunuyor.

Beyin ile bilgisayar arasındaki bağlantının ters yönde yapılabilme olasılığı bulunuyor.

Böylece beyne uzaktan müdahaleyi yani beynin ‘hack’lenmesi ortaya çıkarabilir.

İŞLEM NASIL YAPILIYOR?

Operasyonu Neuralink ameliyat robotu gerçekleştirecek.

Kafa derisinin küçük bir bölümünü kaldırarak çipi yerleştirecek.

Çipin saç telinden de ince olan elektrotları beyne implant edilecek.

Son olarak kafa derisi tekrar yerine dikilecek.

Operasyon sırasında bireye anestezi uygulanmasına gerek olmayacak

Çipin takılma işlemi kısa sürede tamamlanabilecek

BU ÇİP NE İŞE YARIYOR?

Sıcaklık ve basınç gibi pek çok veriyi ölçebilecek. Tesla araçların otomatik pilotunu kontrol etmek için kullanılabilecek. Gelecekte insanların beyin sinyalleriyle oyun oynayabilmesi mümkün olacak. Fiziksel engeli olanlar herhangi bir akıllı protezi, kablosuz olarak düşünceleriyle kontrol edebilecek. Gelecekte düşünce gücüyle pek çok cihaz kontrol edilebilecek. Zihinsel engelliler ve alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak. Omurga yaralanmalarında meydana gelebilecek sorunları çözebilecek. Hafıza kaybı problemini ortadan kaldırabilecek. Görme engelli bireylerin arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin de desteğiyle gerçek dünyayı keşfedebilmesini sağlayacak. Yapay zeka teknolojisinin gelişimi hızlanacak.

ÇİPİN FİYATI 1000-2000 DOLAR ARASINDA Çip için FDA onayına başvurulmuş durumda. İnsanlar üzerinden kullanılabilmesi için bu onayın alınmış olması gerekiyor. Şu an için çipin fiyatı belli olmasa da Elon Musk’ın paylaştığı bilgilere göre 1000-2000 dolar arasında olması bekleniyor. Çipin tanıtıldığı toplantıda Elon Musk’ın, verdiği en önemli mesaj ise bu alanda çalışmak isteyen yeteneklerin şirkete transfer edilmesiydi. Musk, birçok kez toplantının yatırım almak için veya ürün satışı gerçekleştirmek için yapılmadığını vurduladı. Bu alanda çalışmak isteyen mühendisleri, paylaştığı mail adresiyle, şirkete davet etti.