Elon Musk’ın Bitcoin oyunu

Ekonomi piyasalarının son birkaç yılda en çok gündemini meşgul eden maddelerden bir tanesi, her ne kadar elle tutulamasa da kripto paralar oldu. En büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk da bu konuda ilk günden bu yana yaptığı açıklamaları ile sansasyon yaratmayı başardı. Bu açıklamaları yatırımcılar üzerinde olduğu kadar piyasanın hareketleri üzerinde de ciddi etki sahibi oldu. Ancak söz konusu böyle büyük bir yatırımcı ve iş insanı olunca, yaptığı açıklamaların piyasayı oynatmak ve spekülasyon yaratmak için olduğu sözleri de elbette hızla yayıldı. Geçtiğimiz gün katıldığı bir konferansta ise şirketi Tesla ve SpaceX’in yeniden Bitcoin’i ödeme olarak kabul edebileceğini açıklaması bu sansasyona bir yenisini ekledi ve kripto para piyasalarını heyecanlandırdı.



‘ÇEVRECİ DEĞİL’ DEMİŞTİ

İlk olarak 7 yıl önce kripto paralar ile ilgili açıklamalar yapan, önceleri soğuk duran ancak sonrasında Bitcoin’in 64 bin dolar seviyesine kadar yükselmesinde açıklamalarıyla katkısı olan Musk şirketi Tesla Bitcoin ile ödeme kabul ederken bir anda karar değiştirerek bundan vazgeçmişti. Elon Musk, mayıs ayında Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla’nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu. Kripto para madenciliğinin karbon ayak izinin çok yüksek olduğunu vurgulamıştı. Bu kararı sonrasında Bitcoin bir anda 46 bin dolar seviyesine gerilemişti. Daha sonrasında ise 28 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Ancak Elon Musk, Bitcoin konusunda yeniden fikir değiştirdi. Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX’in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı. Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin’de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı. Musk, “Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

KRİPTO PİYASASI HAREKETLENDİ

MUSK’IN yaptığı ‘yeniden Bitcoin’ açıklamasının ardından kripto para piyasasında da olumlu bir hava yakalandı. Bu olumlu hava ile birlikte Bitcoin ve altcoinlerde ise yeni bir yükseliş dalgası başladı. 28 bin dolarlı seviyelere kadar inen BTC, alım dalgasıyla birlikte bu sabah 32 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise 2 bin dolar seviyesinde. Elon Musk’ın favorilerim arasında yer alıyor dediği Doge ise 0.19 dolardan işlem görüyor.

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