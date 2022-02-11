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Elon Musk’ı güneş çarptı

#Elon Musk#Uydu#Güneş
Elon Musk’ı güneş çarptı

ABD’li işadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği 49 uydudan 40’ı güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştü.

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CNBC’de yer alan habere göre, yörüngeden çıkarak kül olan uyduların tanesinin ortalama 500 bin dolar olduğu ve kazanın toplam maliyetinin 20 milyon doları bulduğu belirtildi.Proje kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı belirtildi.

‘BENZERSİZ DURUM’

SpaceX yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekleme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığını kaydetti. SpaceX’in 40 Starlink uydusunun yörüngeden çıkarak parçalanmasıyla ilgili ‘benzersiz bir durum’ nitelemesinde bulundu.

TEHLİKE YOK

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Dünya’ya 210 kilometre mesafede bulunan 260 kilogram ağırlığındaki uyduların, yeryüzü için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi. Starlink uydu projesi kapsamında fırlatılan bir tek uydunun üretim ve fırlatılış maliyetinin 500 bin dolar olduğu belirtiliyor. Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in güneş fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolarlık zarara uğradığı tahmin ediliyor. Bu fırlatmanın tamamı zarar görseydi, roketleme ve hazırlık çalışmalarıyla beraber toplam fatura 50 milyon doları bulacaktı. SpaceX’in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink intert ağı uydusu bulunuyor.

Elon Musk’ı güneş çarptı

TESLA’YA ‘IRKÇILIK’ DAVASI

STARLINK uyduları düşen Elon Musk’ın diğer bir şirketi olan Tesla ise ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz yıl fabrikadaki ırkçı söylemlere maruz kalan bir çalışanın açtığı dava üzerine 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Tesla’ya bu kez Kaliforniya Eyaleti tarafından ‘ırkçılık’ davası açıldı. Kaliforniya’nın adil istihdam ve barınma departmanı (DFEH), Fremont’taki ana fabrikasında yüzlerce Tesla işçisinin şikâyetlerinin ardından siyah çalışanların yaygın ayrımcılık ve tacİz edildiğini iddia eden bir dava açtığını söyledi. DFEH Direktörü Kish yaptığı açıklamada, yüzlerce işçiden şikâyet aldıklarını belirterek, “Tesla’nın Fremont fabrikasının siyahi işçilerin ırksal hakaretlere maruz kaldığı ve iş atamalarında, disiplinde, ücrette ve terfide ayrımcılığa uğradığı, ırksal olarak ayrılmış bir iş yeri olduğuna dair kanıt bulduk” dedi.

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#Elon Musk#Uydu#Güneş

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