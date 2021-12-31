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HABERLEREkonomi Haberleri

Elon Musk'a şok maliyet! 475 bin Tesla geri çağırıldı

#Elon Musk#Tesla#Geri Çağırma
Elon Muska şok maliyet 475 bin Tesla geri çağırıldı

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil firması Tesla'nın bazı modelleri geri çağırıldı.

 

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 ve Model S araçlarından 475 binini geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Model 3 araçlar geri görüş kameralarda yaşanan sorunların kaza riskini artırması nedeniyle geri çağrıldı.

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BAGAJ AÇILIRKEN TESİSAT ZARAR GÖREBİLİR

NHTSA, Model 3 sedanlarda arka görüş kamerası kablo tesisatında bagaj açılıp kapanırken hasar görebileceği ve bunun görüntünün iletilememesine neden olabileceğini açıkladı.

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MODEL S'İN KAPUTU AÇILABİLİYOR

Model S'lerdeki geri çağırmanın nedeni ise ön kaput mandalının bir uyarı vermeden kaputu açabileceği ihtimali ve bundan dolayı da görüşün engellenebileceği sonucunda da kaza riskinin artacağı öne sürüldü.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, altınla tasarruf yapanlara yönelik yeni modelinin detayları belli oluyor. Yeni modelde, “Ayşe Teyze” altınlarıyla birlikte kuyumcuya veya Darphane’ye gidiyor, sertifikasını alıyor. Böylece hem alım-satım farkından kurtuluyor hem de ekstra kâr payı alabiliyor. Ayşe Teyze isterse istediği zaman sertifikasının karşılığında geriye altın da alabiliyor.

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