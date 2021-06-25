Elon Musk’a şok! Dev şirket tüm hisselerini sattı

Japon teknoloji şirketi Panasonic, Tesla’da bulunan 3.6 milyar dolar seviyesindeki tüm hisselerini satarak ortaklıktan çıktı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında 730 milyon dolarlık Tesla hissesi olduğunu duyuran Panasonic 12 aylık süreçte elinde tuttuğu hisselerden 5 kat para kazandı. Panasonic tüm hisseleri Mart 2021’de sattığını açıkladı. Panasonic’in bu satıştan 3.6 milyar dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.

ELON MUSK BU SEFER KAZANDIRDI

Kripto para piyasalarında milyonlarca kişiyi mağdur eden Elon Musk, dev Japon şirketini ise kalkındırdı.

YAPAY ZEKA İÇİN KULLANACAK

Panasonic, Tesla hisselerinden elde ettiği kârla yapay zeka geliştirme şirketi Bue Yonder’i almak istiyor.

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