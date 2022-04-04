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Elon Musk, Twitter'a ortak oldu

#Elon Musk#Twitter#Satın Alma
Elon Musk, Twittera ortak oldu

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ın yüzde 9.2 oranında pay aldı. Şirketin hisseleri satın alımla birlikte yüzde 26 yükseldi.

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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan iş adamı Elon Musk Twitter'da büyük oranda pay alımı yaptı. Sosyal medya şirketi Twitter'dan hisse alan Musk'ın bu hamlesi şirketin hisselerinde yüzde 26 oranında yükseliş gösterdi.

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YÜZDE 9.2'SİNİ ALDI

Musk, Twitter'ın yüzde 9.2'sini temsil eden payları 73.5 milyon dolara aldı. Musk'ın aldığı pay hesaplandığında 2,8 milyar dolarlık satın alma gerçekleştirildiği görüldü.

49 DOLARI AŞTI

Twitter hisseleri Elon Musk'ın satın alma hamlesiyle birlikte 49.40 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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