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Elon Musk, SEC'ten Twitter'ın incelenmesini istedi

#Elon Musk#Twitter#SEC
Elon Musk, SECten Twitterın incelenmesini istedi

44 milyar dolara Twitter'ı satın almaya niyetlenen ancak spam hesapların yüksek olması nedeniyle işlemi erteleyen milyarder iş insanı Elon Musk SEC'ten Twitter kullanıcı rakamlarına yönelik gözden geçirme talep etti.

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Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'ın satışında pürüz çıktı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uğruna 44 milyar doları gözden çıkarmasıyla başlayan satın alma serüveni bir noktada tıkandı.

Twitter'ın kullanıcı sayısına yönelik endişelerin giderilmesi için Musk, ABD'nin SPK'sı konumunda olan SEC'e başvuru yaptı.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesap sayısını toplam kullanıcıların yüzde 5'in az olduğuna dair kanıt sunmasını talep ederken, SEC'ten bu rakamların incelenmesini istedi.

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3 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

SEC, Elon Musk'ın Twitter'a yatırım yapmasından ve şirketi tamamen satın almak istemesi arasında geçen sürede Twitter yöneticileriyle 3 kez toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, CEO Parag Agrawal, Bret Taylor ve Egon Durban ile görüştü.

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#Elon Musk#Twitter#SEC

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