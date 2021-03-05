Elon Musk nikel madenine ortak oldu

İş adamı Elon Musk, Tesla'nın ihtiyaç duyduğu hammadde olan nikele ilişkin olarak bir madene ortak oldu. Nikel, elektrikli araç üreten şirketlerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Lityum-ion pillerde nikel madeni bulunuyor.

Tesla bununla birlikte uzun vadede hammadde sıkıntısı çekmemek için Yeni Kaledonya adasındaki Goro firması ile alım ve ortaklık anlaşması da yaptı. Önümüzdeki yıllarda nikele erişmenin zorlaşacağı ihtimali nedeniyle ortaklık adımlarının atıldığı öne sürüldü.