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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.03.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Elon Musk nikel madenine ortak oldu

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Elon Musk nikel madenine ortak oldu

Hammadde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan hammadde nikel üreten madenlere ortak oldu.

İş adamı Elon Musk, Tesla'nın ihtiyaç duyduğu hammadde olan nikele ilişkin olarak bir madene ortak oldu. Nikel, elektrikli araç üreten şirketlerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alıyor. 

Lityum-ion pillerde nikel madeni bulunuyor. 

Tesla bununla birlikte uzun vadede hammadde sıkıntısı çekmemek için Yeni Kaledonya adasındaki Goro firması ile alım ve ortaklık anlaşması da yaptı. Önümüzdeki yıllarda nikele erişmenin zorlaşacağı ihtimali nedeniyle ortaklık adımlarının atıldığı öne sürüldü.

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