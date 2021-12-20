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Elon Musk ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı

#Elon Musk#Tesla#Vergi
Elon Musk ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2021 yılı için ne kadar vergi ödeyeceğine dair açıklamada bulundu.

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Milyarder iş insanı Elon Musk serveti nispetinde ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. Geçtiğimiz ay başladığı hisse satış opsiyonunu kullanmasıyla birlikte ödeyeceği vergilerde de artış meydana geldi.

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Twitter üzerinden anket yaparak, Tesla'da bulunan hisselerini satması halinde kişisel olarak vergi ödeyebileceğini, bunun dışında bir geliri olmadığı için vergiye tabi olmadığını açıklamış ve vergi ödemek için Tesla hisselerimi satayım mı anlamında anket oluşturmuştu. Anket sonucunda vergi ödemesine ilişkin sonuç çıkmıştı.

Musk bu gelişme sonrası elinde bulunan Tesla hisselerini belirli zaman aralıklarında satmaya başlamıştı.

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11 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Elon Musk, 2021 yılı için ne kadar vergi ödeyeceğini sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıkladı. Musk 2021 yılında 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğini duyurdu.

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