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Elon Musk milyarlarca dolar kaybediyor

#Elon Musk#Fabrika#Batarya
Elon Musk milyarlarca dolar kaybediyor

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın Almanya ve ABD'deki bazı Tesla fabrikalarında tedarik sorunu nedeniyle imalat istenildiği ilerlemiyor.

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Küresel tedarik zinciri Çin'de koronavirüs pandemisinin yeniden yükselişe geçmesiyle ağır yara aldı. Çin sokağa çıkma yasakları uyguladı ve insanlar evlerinde izole hayat yaşadılar. Bu süreç içinde fabrikalarda da işleyiş durdu ve dünyaya mal arzı gerçekleştirilemedi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Tesla'nın ABD'deki Teksas, Almanya'daki Berlin fabrikasında işler sekteye uğradı.

Musk, Çin limanlarında yaşanan sıkıntılar ve batarya teminindeki yetersizlikler nedeniyle Berlin ve Teksas fabrikasında üretimi artıramadıklarını, bundan dolayı da milyarlarca dolar kayıpta olduğunu belirtti.

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Musk "Hem Berlin hem de Austin fabrikalarımız şu anda devasa para yakıyorlar" dedi.

BATARYA SORUNU DAHA BÜYÜK

Tesla'nın yeni bataryalarından olan 4680'in üretiminin artırılmasında sıkıntı yaşanması nedeniyle fabrikadan çok az otomobil çıkmaya başladı. Musk, 2170 olarak adlandırılan bataryalar için gerekli ekipmanların Çin limanlarında beklediğini söyledi.

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BERLİN'DE ESKİ NESİL BATARYALAR KULLANIYOR

Berlin'de üretim Teksas'a göre iyi olsa da bunun nedeni olarak 2170 bataryalarının elde mevcut olmasından kaynaklanıyor. Daha eski teknolojiye sahip bataryalar araçlara takılarak fabrikadan çıkması sağlanıyor.

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#Elon Musk#Fabrika#Batarya

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