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Elon Musk hisse satıyor

#Elon Musk#Tesla#Hisse
Elon Musk hisse satıyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerinden 4 milyar dolarlık daha satış gerçekleştirdi.

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Twitter'ın yeni sahibi olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Tesla'da hisse satıyor. Musk, dün yaptığı bildirimle 4 milyar dolar tutarında hisse satışı yaptığını duyurdu. Musk, daha fazla hisse satışı planlarında olmadığını da açıkladı.

YÜZDE 2.6'SINA DENK GELİYOR

SEC'e yapılan bildirimde Elon Musk'ın Salı ve Çarşamba günü toplamda 4.4 milyon Tesla hissesi sattığı ve bunun da Tesla'daki payının yüzde 2.6'sına denk geldiği ifade edildi.

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TWITTER'A SERVET DÖKÜYOR

Musk, Twitter'ı almak için 44 milyar dolara anlaştı. Parayı ödemek için bir kısmını özkaynak olarak kalan kısmını ise kredi olarak kullanması bekleniyor.

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#Elon Musk#Tesla#Hisse

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