Elon Musk hisse satışına devam ediyor

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin ismi ELon Musk, vergi ödemek için elinde tuttuğu Tesla hisselerini satıyor. Musk, Tesla hisselerinin yüzde 10'luk kısmını satacağını açıklamıştı.

Musk dün yaptığı açıklama ile 934 bin 91 adet Tesla hissesini 906.5 milyon dolara sattığını duyurdu.

12 MİLYON HİSSE SATTI

Musk 12 milyon adet hisse satarken yüzde 10'luk hedefe ulaşması için 17 milyon hisse daha satması gerekiyor.

HİSSEDE KAYIP VAR

Musk'ın satışlarıyla birlikte Tesla zirvesinden yüzde 21 oranında uzaklaşmış oldu. Musk, 2.13 milyon Tesla hissesi için de opsiyon kullandı.