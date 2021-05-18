Elon Musk hem para hem de sırayı kaybetti

Dünyaya teknoloji anlamında yeni soluk getiren iş adamı Elon Musk milyarderler listesinde bir sıra geriye düştü ve ikinci sıraya yerleşti. Milyarder Musk'ın serveti Ocak ayından bu yana yüzde 24 oranında düşüş yaşadı. LVMH'nin sahibi Bernard Arnault ise Musk'ı geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

KRİPTO PARALARIN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Kripto para piyasası üzerinde sözü geçen kişilerden olan Elon Musk, Bitcoin'de aşağı yönlü harekete neden olmuştu. Musk'ın serveti de bu yönde gerilemeye başladı.

SERVETİ 160.6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Musk'ın serveti Tesla'nın hisselerinin yüzde 2 oranında düşmesinin ardından geriledi. Milyarderler listesindeki sırasını da kaybeden Musk'ın serveti 160.6 milyar dolara düştü.

2021 MUSK'A İYİ GELMEDİ

2021 yılında Elon Musk'ın serveti 9.1 milyar dolar azalma gösterdi. Bu rakam Bloomberg milyarderler endeksine göre ABD'li milyarderler arasında kaydedilen en büyük düşüş olarak öne çıktı.

TESLA İLE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

49 yaşındaki milyarder Musk, 2020 yılında Tesla hisselerinin yüzde 750 oranında artmasıyla birlikte Bloomberg milyarderler endeksinde ilk sıraya yükselmişti.

İKİNCİNİN SERVETİ 161.2 MİLYAR DOLAR

LVMH'nin patronu Bernard Arnault'un serveti Çin ve Asya'nın diğer bölgelerinde satışların artmasıyla birlikte 47 milyar dolar yükselerek 161.2 milyar dolara ulaştı.

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