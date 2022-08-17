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Elon Musk futbol takımı mı satın alıyor? Gerçek ortaya çıktı

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#Elon Musk#Manchester United#Futbol
Elon Musk futbol takımı mı satın alıyor Gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:25

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'dan Manchester United'ı satın alacağını açıkladı. Kısa bir süre sonra da bunun bir şaka olduğunu duyuran Musk, herhangi bir spor kulübünü satın almayacağını açıkladı.

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Dünyanın en zengin insanlarından olan Elon Musk yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Teknoloji, havacılık, elektrikli otomobil ve uzay teknolojileri alanında birçok yatırımı olan Elon Musk'ın masraflı olan futbol kulübü alması pek de fizibil durmuyor. Attığı tweetin doğruluğu da tartışılırken Forbes'a göre Manchester United'ın değeri 4,6 milyar dolar seviyesinde.

GERÇEK DE OLMAYABİLİR

Musk'ın attığı tweet dizinde Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ yarısını desteklediği ifadelerine de yer verdi. Sonrasında da "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetini paylaştı. Satın almaya yönelik pek güven vermeyen bu tweet kafalarda soru işareti oluşturdu. Musk yine bir şaka yapmış olabilir.

YİNE ŞAKA YAPMIŞ

Twitter üzerinden "Tesla Owners Silicon Valley" hesabından "Ciddi misiniz?" sorusuna yanıt olarak Musk "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" yanıtını verdi.

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TWITTER'I SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Musk, Twitter ile masaya oturmuş ve son anda satın almadan vazgeçmişti. Twitter'ın ortakları da Musk'ı dava etmişlerdi. Musk'ın satın alma girişimi nedeniyle Twitter hisselerinde sert fiyat ve miktar hareketleri görülmüştü.

 

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#Elon Musk#Manchester United#Futbol

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