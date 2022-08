Elon Musk futbol takımı mı satın alıyor? Gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en zengin insanlarından olan Elon Musk yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Teknoloji, havacılık, elektrikli otomobil ve uzay teknolojileri alanında birçok yatırımı olan Elon Musk'ın masraflı olan futbol kulübü alması pek de fizibil durmuyor. Attığı tweetin doğruluğu da tartışılırken Forbes'a göre Manchester United'ın değeri 4,6 milyar dolar seviyesinde.

GERÇEK DE OLMAYABİLİR

Musk'ın attığı tweet dizinde Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ yarısını desteklediği ifadelerine de yer verdi. Sonrasında da "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetini paylaştı. Satın almaya yönelik pek güven vermeyen bu tweet kafalarda soru işareti oluşturdu. Musk yine bir şaka yapmış olabilir.

YİNE ŞAKA YAPMIŞ

Twitter üzerinden "Tesla Owners Silicon Valley" hesabından "Ciddi misiniz?" sorusuna yanıt olarak Musk "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" yanıtını verdi.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.