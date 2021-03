Bir tweet attı, ortalık karıştı... Elon Musk bu sabah resmen duyurdu

Ocak ayında Elon Musk, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Ardından Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da artık ödemelerin kripto paralarla yapılacağını da eklemişti.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmuştu. Açıklamalardan sonra Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırarak ve 43,968 dolara çıkmıştı.

You can now buy a Tesla with Bitcoin