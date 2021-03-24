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GeriEkonomi Bir tweet attı, ortalık karıştı... Elon Musk bu sabah resmen duyurdu
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Bir tweet attı, ortalık karıştı... Elon Musk bu sabah resmen duyurdu

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Bir tweet attı, ortalık karıştı... Elon Musk bu sabah resmen duyurdu

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamış yakında kripto parayla ödemeyi kabul edeceğini açıklamıştı. Musk, bugün kripto parayla ödemelerin başladığını açıkladı.

Ocak ayında Elon Musk, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Ardından Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da artık ödemelerin kripto paralarla yapılacağını da eklemişti. 

Tesladan 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı
Tesla'dan 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmuştu.  Açıklamalardan sonra  Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırarak ve 43,968 dolara çıkmıştı.

ÖDEMELERDE KRİPTO PARA BAŞLADI

Dünyaca ünlü isim Elon Musk, CEO’su olduğu dünya devi Tesla’nın araçlarının satışında Bitcoin’i (BTC) ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

Teslaya 1 milyar dolarlık Bitcoin etkisi
Tesla'ya 1 milyar dolarlık Bitcoin etkisi

Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin'de hareketlilik yeniden başladı. Son bir saatte Bitcoin yüzde 2,8'lik bir artışla 55 bin 261,90 dolar seviyesinde seyrediyor. 

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