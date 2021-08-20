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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 20.08.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Elon Musk duyurdu! İnsansı robot gelecek yıl tanıtılacak

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Elon Musk duyurdu! İnsansı robot gelecek yıl tanıtılacak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, insansı robotun prototipinin gelecek yıl hazır olacağını açıkladı.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "Tesla Bot" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robotun prototipinin gelecek yıl hazır olacağını söyledi.

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Tesla'nın AI Day etkinliğinde konuşan milyarder girişimci robotun yaklaşık 180 cm boyunda olacağını ve arabalara vida takmak gibi fabrika işlerinin yanı sıra marketten ürün teslimatı yapmak gibi işleri yapabileceğini söyledi.

İstihdam sorunlarına değinen Musk robotun ekonomi açısından "önemli etkileri" olacağını söyledi. Musk robotun "çok pahalı" olmamasını sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

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