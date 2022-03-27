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Yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Elon Musk'tan flaş paylaşım!

#Elon Musk#Twitter#Anket
Yeni sosyal medya platformu mu kuracak Elon Musktan flaş paylaşım

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Elon Musk bu defa da Twitter'ı hedef aldı. Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olup olmadığı yönünde bir anket paylaşan Musk, "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" paylaşımında bulundu.

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Musk bu defa da Twitter'ı hedef aldı. 79 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından bir anket yayınlayan Elon Musk takipçilerine, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır. Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu.

Musk'ın paylaştığı bu ankette 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 70,4'ü hayır derken, yüzde 29.6'sı ise evet oyu kullandı.

"YENİ BİR PLATFORMA İHTİYAÇ VAR MI?"

Anket sonuçlarını alıntılayarak yeni bir paylaşımda daha bulunan Elon Musk, "İfade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamak demokrasiyi temelden baltalıyor. Ne yapmalı?" diye sordu. Musk paylaşımının devamında ise "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı yeni bir sosyal medya platformu oluşturma çalışmalarına mı başladı sorularını akıllara getirdi.

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#Elon Musk#Twitter#Anket

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