Yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Elon Musk'tan flaş paylaşım!

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Musk bu defa da Twitter'ı hedef aldı. 79 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından bir anket yayınlayan Elon Musk takipçilerine, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır. Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

Musk'ın paylaştığı bu ankette 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 70,4'ü hayır derken, yüzde 29.6'sı ise evet oyu kullandı.

"YENİ BİR PLATFORMA İHTİYAÇ VAR MI?"

Anket sonuçlarını alıntılayarak yeni bir paylaşımda daha bulunan Elon Musk, "İfade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamak demokrasiyi temelden baltalıyor. Ne yapmalı?" diye sordu. Musk paylaşımının devamında ise "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı yeni bir sosyal medya platformu oluşturma çalışmalarına mı başladı sorularını akıllara getirdi.