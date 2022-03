Yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Elon Musk'tan flaş paylaşım!

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Musk bu defa da Twitter'ı hedef aldı. 79 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından bir anket yayınlayan Elon Musk takipçilerine, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır. Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37