Elon Musk alıcı bulamadı! 5.5 milyon dolar indirime gitti... İçinde yok yok

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, evini satışa çıkarmıştı. San Francisco yakınında bulunan Hilsborough şehrindeki evin değeri 37.5 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Elinde kalan tek evi de Musk, bu fiyata satamadı. 47 dönüm arazi üzerindeki eve alıcı bulamadı. Dünyanın en zenginleri yarışında Jeff Bezos'la dalga geçen Musk, 1 yıldır satışı gerçekleşmeyen evin ilanını eylül ayında kaldırdı.

YENİDEN SATIŞA ÇIKTI

1480 metrekarelik ev yeniden satışa çıktı. 5.5 milyon dolarlık indirimle satışa koyulan evde toplam 7 oda ile 9 banyo yer alıyor. 32 milyon dolara gerileyen fiyatıyla satışta olan ev 100 yıl önce bir Fransız asilzadesi tarafından inşa edilmiş.

Zaman içinde restore edilen ev, 6 metre tavan yüksekliğine sahip.

GEÇEN YIL TAMAMINI SATMIŞTI

Ünlü milyarder geçen yıl yaptığı açıklamada evi geniş bir aileye satmak istediğini belirtmişti. Musk geçen yıl artık ev sahibi olmak istemediğini açıklamıştı.

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Elinde son kalan evi satamayan Musk'ın amacı satışı gerçekleştirerek ev sahibi olmadan hayatına devam etmek.

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