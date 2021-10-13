Elon Musk alıcı bulamadı! 5.5 milyon dolar indirime gitti... İçinde yok yok

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, evini satışa çıkarmıştı. San Francisco yakınında bulunan Hilsborough şehrindeki evin değeri 37.5 milyon dolar olarak belirlenmişti.
Elinde kalan tek evi de Musk, bu fiyata satamadı. 47 dönüm arazi üzerindeki eve alıcı bulamadı. Dünyanın en zenginleri yarışında Jeff Bezos'la dalga geçen Musk, 1 yıldır satışı gerçekleşmeyen evin ilanını eylül ayında kaldırdı.
YENİDEN SATIŞA ÇIKTI
1480 metrekarelik ev yeniden satışa çıktı. 5.5 milyon dolarlık indirimle satışa koyulan evde toplam 7 oda ile 9 banyo yer alıyor. 32 milyon dolara gerileyen fiyatıyla satışta olan ev 100 yıl önce bir Fransız asilzadesi tarafından inşa edilmiş.
Zaman içinde restore edilen ev, 6 metre tavan yüksekliğine sahip.
GEÇEN YIL TAMAMINI SATMIŞTI
Ünlü milyarder geçen yıl yaptığı açıklamada evi geniş bir aileye satmak istediğini belirtmişti. Musk geçen yıl artık ev sahibi olmak istemediğini açıklamıştı.
Elinde son kalan evi satamayan Musk'ın amacı satışı gerçekleştirerek ev sahibi olmadan hayatına devam etmek.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi