Elmada 4.5 milyon ton rekolte bekleniyor

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Türkiye’nin elma üretiminde dünyada ikinci, ihracatta ise yedinci sırada olduğunu belirten Yumaklı, Karaman’ın ise yüzde 15 ile Türkiye’nin en büyük ikinci elma üreticisi durumunda olduğunun altını çizdi.

DÜNYADA İLK 5’TE

Yumaklı, elma hasadının ardından Karaman’ın Ayrancı ilçesi Divle köyüne geçerek tescilli peynir mağaralarını ziyaret etti. Coğrafi tescilin tarımsal markalaşma için önemli olduğunu hatırlatan Yumaklı, “Divle obruğu tulum peyniri, Divle ve çevre köylerinin endemik bitkilerle kaplı meralarında otlayan Akkaraman koyunlarının sütlerinden üretiliyor. Peynirler deri tuluma basılarak yerin 35 metre altındaki doğal obrukta olgunlaştırılıyor. Damak tadı bakımından dünyanın en iyi beş peyniri arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Divle peynirinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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Yumaklı, Türkiye’nin AB tescilli 27 ürününe Gaziantep menengiç kahvesi, Manisa mesir macunu ve Kayseri pastırmasının da ekleneceğini ifade etti.

61 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

Yumaklı organize tarım bölgeleri ile ilgili de şunları söyledi: “42 ilde 61 organize tarım bölgesi oluşturuldu. Organize tarım bölgeleri hem üretimin hem paketleme ve diğer uygulamaların yapıldığı, pazara gönderildiği özellikte olacak. Yani burada üretiyorsunuz 100 kilometre ötede bir yerde paketlemeye göndermiyorsunuz. Altı bölgede üretim başladı, yedisinde de yatırım çalışmaları devam ediyor.”