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‘Eleman bulamıyorum’ dönemi sona eriyor

#Anadolu Liseleri#Milli Eğitim Bakanlığı#İTO
‘Eleman bulamıyorum’ dönemi sona eriyor

Mesleki eğitim merkezleri ve mesleki teknik Anadolu Liseleri’nde eğitim alan öğrencilerin iş bulma imkânını kolaylaştırmak, aynı zamanda işverenlerin aradığı nitelikli elemana daha kolay ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için hazırlıklarına başlanan ‘Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu (DİEP) Yazılımı’nın tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO)  işbirliğiyle hazırlanan DİEP yazılımı üzerinden işverenler, personel ihtiyaçlarını detaylı ilanlar vererek duyuracak. Bu ilanlar okullar ve mesleki eğitim merkezleri tarafından takip edilecek. Çırak, stajyer ve mezunların doğru istihdam konusunda yönlendirilmesi sağlanacak.

İSTİHDAM HIZLANACAK

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı: “Mesleki eğitim merkezlerindekİ en büyük sıkıntı öğrencinin kayıt yaptırmasına rağmen çalışabileceği işletme bulabilmek için bir iki ay beklemesiydi. İş insanları çırak, kalfa arıyor, biz bekleyen öğrencilerimizin serbest bir şekilde piyasada dolaşmasına vesile oluyorduk.  Öyle bir dijital portal oluşturalım ki; öğrenci kayıt yaptırdığı zaman ekrana düşsün, İTO, İSO üyesi işverenler sisteme bakıp talepleri doğrultusunda öğrencileri görsün, eşleşsin, öğrencimiz hemen çalışmaya başlasın istedik. Bu platformla mesleki eğitim merkezlerindeki gençlerimiz kayıt yaptıkları zaman beklemeyecekler ve hızlı bir şekilde işletmelerinde olabilecekler. Artık ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ gibi bir söz olmayacak.”

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#Anadolu Liseleri#Milli Eğitim Bakanlığı#İTO

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