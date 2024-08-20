Elektronik vergi denetimi böyle çalışacak

Haberin Devamı

Bu alanda dijital dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, süreçle ilgili güncel bilgileri paylaştı. “Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak” diyen Bakan Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışıyla mücadelede Bakanlığın elini güçlendireceğini söyledi.

Denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını aktaran Şimşek, “Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zekâ entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONU

Şimşek, kullanılacak sistemlerin yurtiçinden tedariki ve kurum içi yazılımlarla milli ekonomiyi desteklediklerine de dikkati çekerek, “Yerli yazılım ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulması yoluyla yabancı bir firmanın bulutunda verilerin tutulması ve yurtdışı menşeli telekonferans uygulamalarının kullanılması gibi vergi mahremiyeti yönünden sorunlar yaratacak uygulamalardan kaçınılıyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in verdiği bilgilere göre, elektronik denetimde uygulanacak yenilikler özetle şu şekilde olacak:

Vergi inceleme tutanağı gibi kağıt ortamında düzenlenen tutanakların tamamı e-imza kullanılarak elektronik ortama alınacak. Kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderlerin sıfıra indirilmesiyle yüzde yüz dijital bir denetim birimi oluşturulacak.

Defter ve belgeler elektronik ortamda müfettişlere ibraz edilebiliyor ancak her koşulda incelemelerin tamamlanabilmesi için müfettiş ve mükelleflerin (dijital ortamda da olsa) bir araya gelmesi gerekiyor. Mükelleflere ulaşılamayan durumlarda kağıt ortamında tutanağın alınması zorunluluğu sonra ermeyecek.

Haberin Devamı

Tasarlanan sistemle, kurum içi video konferans ve elektronik görüşme uygulamaları devreye alınacak, mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gelmelerine gerek kalmayacak. Müfettişlerle görüşme ve tutanakların elektronik ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. Bu imkanlarla mükelleflere bulundukları yerden kanuni sorumluluklarını yerine getirme kolaylığı sağlanacak.

Sistemle, müfettişlerin seyahat zorunluluğu olmadan yurdun dört bir tarafındaki mükellefleri denetlemesinin önü açılacak. Böylece iş gücünün yer değiştirmeden ihtiyaca göre belli şehirlerdeki denetimlere odaklanması kolaylaşacak. Bu şekilde seyahat ve konaklama masrafları azaltılırken olağanüstü durumlarda bile kesintisiz kamu hizmetinin sunulabilmesi sağlanacak. Toplantı, eğitim ve konferans süreçlerinin tamamen elektronik ortama alınmasıyla organizasyon ve temsil giderleri azalacak.

Haberin Devamı

Yeni sistem sayesinde ayrıca, e-uzlaşma ile uzlaşmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, e-izah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha davet müessesi kapsamında izahta bulunabilmesi sağlanacak. Dış kurumların eğitim taleplerinin elektronik ortamda karşılanması, çeşitli sektörlere verilecek elektronik ve uzaktan eğitimlerle vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumun artırılması öngörülüyor.