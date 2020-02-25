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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

Elektronik sigara resmen yasaklandı

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Elektronik sigara resmen yasaklandı
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Bir süredir yasaklanması gündemde olan elektronik sigaralara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklandığı Cumhurbaşkanı Karar'ı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karar’a göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir” ifadeleri yer aldı.

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