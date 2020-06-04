Elektronik serbest meslek makbuzu artık zorunlu

Serbest meslek ile uğraşanların Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanımları 01 Haziran 2020 tarihinde zorunlu hale geldi. Peki serbest meslek sahiplerinin bu süreçte atması gereken adımlar neler?

Serbest meslek ile uğraşanların Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) kullanımları 01 Haziran 2020 tarihinde zorunlu hale geldi. TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek serbest meslek sahiplerinin bu süreçte atması gereken adımları sıraladı. Akyürek, “E-SMM uygulaması serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarda vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. serbest meslek alanında faaliyetinde bulunanların, mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir. 01 Şubat 2020 itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar meslek sahipleri 01 Haziran 2020 tarihine kadar, 01 Şubat 2020’den (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar için işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar E-SMM uygulamasına geçmiş olmaları gerekiyor. Bu şekilde tüm serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetleri dijital ortama taşınmış olacak” dedi.