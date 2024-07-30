Elektronik para dönemi başladı

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Quick Sigorta iştiraki olan ve Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında kurulan QPAY; elektronik para ihracı hizmetini de sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, yaptığı açıklamada, QPAY’in, kullanıcısına maksimum fayda sağlamaya yönelik alt yapı ve hizmetleri, e-para ve diğer finans hizmetleri ile birleştiren bir elektronik cüzdan ve ödeme platformu olacağını söyledi. Yapay zekaya dayalı skorlama, dinamik kampanya yönetimi ve alternatif, kolaylaştırılmış ödeme yöntemleri üzerine teknoloji ve inovatif yaklaşımlar geliştireceklerini belirten Uluçeçen, “QPAY, kendi ödeme altyapıları ve ekosistemini oluşturarak, Maher Holding bünyesindeki tüm hizmetlerin ve doğrudan kazanımların müşterilere sunulacağı bir platforma evrilecek” dedi.

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QPAY Genel Müdürü Dr. Onur Baran Çağlar ise şu bilgileri verdi: “Uçtan uca dijital ve sıfır karbon ayak izli süreçleri önemli. Biz de sigorta ekosisteminin ülke geneline yaygın paydaşları ile kamunun en büyük hedeflerinden biri olan finansal kapsayıcılığı sağlamayı önceleyen; bankacılık sistemi dışında kalan vatandaşlarınve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi Elektronik Para, Ödeme/Tahsilat, Transfer ve Finansal Teknoloji ürün ve servisleri sunacağız.”

ELEKTRONİK PARA KURULUŞU NEDİR

Elektronik para kuruluşları, şirket nezdinde açılan ve alınan fon tutarı kadar ödeme işlemi yapılmasını sağlayan çevrim içi hesaplardır. Elektronik para hesabı ile mal veya hizmet alımının yanı sıra her türlü ödeme işlemleri de yapılabiliyor.