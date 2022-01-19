Elektronik haberleşme aboneliğinde yeni dönem

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Yönetmelikle, elektronik haberleşme abonelikleri e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecek. Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Düzenleme, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğumuz ve ‘Dijital Türkiye’ hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz birçok yenilik içeriyor. Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler” ifadelerini kullandı.

İŞLEMLER BİRLEŞTİRİLEMEYECEK

Bakan Yardımcısı Sayan, abone onayı gerektiren birden fazla işlemin tek onay altında birleştirilemeyeceğini belirterek, “Bu kampanyaya üye olursanız, ‘Kampanyasını da onaylamış sayılırsınız’ devri bitti. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek” şeklinde açıklamada bulundu.

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HATLARA SINIRLANDIRMA

Sayan, çağrı merkezi aramalarında abone teyiti yapılmadan işlemlere başlanılmayacağını ifade ederek, “Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak” diye konuştu.

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DÜŞÜK HIZA FESİH HAKKI

BAKAN Yardımcısı Sayan, tüketiciye taahhüt edilen internet hızının altında hizmet verilmesi halinde tüketicinin ceza ödemeden sözleşmeyi sonlandırabileceğini bildirerek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek. Dijital Türkiye yolunda bir hizmetimiz daha hayata geçiyor. Vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.”

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İNTERNET HIZI NASIL ÖLÇÜLÜR?

İnternet hızı, kullanılan cihaz üzerinden internete girerek kolayca görülebiliyor. İnternet tarayıcısı üzerinden ‘internet hız testi’ yazıldığında çıkan sonuçlardan uygun olanı seçiliyor. Burada internet servis sağlayıcılarının kendi siteleri de bulunuyor. Örneğin Türkiye’de en çok kişiye internet hizmeti sunan Türk Telekom’un hız tesi için oluşturduğu internet sitesine şu link üzerinden ulaşılabiliyor: https://hiztesti.turktelekom.com.tr/