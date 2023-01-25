Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Elektrikte tavan fiyatın Almanya'ya maliyeti büyük oldu

Güncelleme Tarihi:

#Elektrik#Almanya#Sübvansiyon
Elektrikte tavan fiyatın Almanyaya maliyeti büyük oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:53

Almanya'nın elektrik fiyatına tavan fiyat uygulamasının maliyeti 14,5 milyar euro olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji darboğazına giren Avrupa ülkelerinde sıkıntılar büyüyor. Almanya'nın elektrik fiyatlarına tavan fiyat getiren uygulaması yaklaşık 14,5 milyar dolarlık maliyet oluşturdu.

Almanya Maliye Bakanlığı Müsteşarı Florian Toncar, Alman hükümetinin hane halkları ve şriketleri hızlı yükselen enerji fiyatlarına yönelik korumak için uygulamaya konan tavan fiyat uygulamasının Mayıs ayına kadar sürmesi halinde 14,5 milyar euroluk bedel oluşturacağını söyledi.

2 AYDA 2,14 MİLYAR EURO

Toncar, Şubat ve Mart aylarındaki aktarım maliyetleri için sağlanacak sübvansiyonun 2,14 milyar euro olacağını söyledi.

2024 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Alman hükümetinin almış olduğu karara göre elektrikte tavan fiyat uygulaması 2024 yılı Nisan ayına kadar sürecek. Tavan fiyat uygulamasının maliyeti 200 milyar euroluk paketten sağlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrik#Almanya#Sübvansiyon

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce dizi izleyenler dikkat Daha iyi bir uyku için hangi türü seçmeli

Yatmadan önce dizi izleyenler dikkat! Daha iyi bir uyku için hangi türü seçmeli?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma