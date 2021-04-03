Elektrikte sorunlar Kars’tan çözülecek

Uludağ Elektrik Kars Çağrı Merkezi'nin yeni hizmet binasının açılışını, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir yaptı. Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, devletin, yatırımları aracılığıyla kentte oluşturulan istihdama ek olarak özel sektörün oluşturduğu istihdamı da önemsediklerini söyledi.

YÜZDE 70’İ KADIN

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise ülkenin doğusu ile batısı arasında köprü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Enerji dağıtım sektöründe faaliyet yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin 2016 yılında devreye alınan Kars çağrı merkezini bugün yeni lokasyonunda hizmete açtıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti: "Kars bizim için şirketimizin vitrini olma özelliğini taşıyor. Vatandaşımız enerji ile ilgili bize ulaşmak istediğinde onlara ilk karşılamayı bu şehirden gerçekleştiriyoruz. Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa enerji hizmeti sağlarken Kars'ta kurduğumuz çağrı merkezimizle de müşteri memnuniyetinin nabzını tutuyoruz. Ülkenin doğusu ve batısı arasındaki köprü niteliğinde olan bu hizmetin temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Şu an 150 kişiye istihdam sağladığımız çağrı merkezinin yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Ekibimizin kadın ve genç nüfus ağırlıklı oluşmasının kente büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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