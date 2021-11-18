Elektrikte ‘sınırı aşana’ yüksek fatura

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AK Parti milletve-killerinin TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası yasasında değişiklik yapılıyor. 6447 yasanın 17’nci maddesinde yer alan, “Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir” cümlesine, “abone grupları” ibaresinden sonra, “bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” ibaresi ekleniyor. Maddenin gerekçesinde, “Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır” denildi.

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SINIR BELİRLENECEK

Bu yetkinin alınmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tüketicilere göre bir çalışma yapması bekleniyor. Bu çalışmada tüketicilerin ortalama tüketiminin belirleneceği anlatıldı. Bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimleri dikkate alınacak. Belli bir kilowatt belirlenecek. Belirlenen kilowatt’ın üstünde tüketim yapan normal tarifenin üstünde bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi.

TASARRUF, UYGULAMAYA SORULACAK

Enerji Bakanlığı hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek. Uygulamaya vatandaş, elektrik tüketirken buzdolabını, bilgisayara nasıl kullandığını yazacak, uygulama nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek. Vatandaş uygulamaya kullanımını, kullandığı saatleri tek tek yazacak. Uygulama vatandaşın tüketimini çıkaracak. Daha sonra hangi adımları izlerse kaç kilowat tasarruf yapabileceğini gösterecek.

‘ENERJİDE KONUTU SANAYİCİLER FİNANSE EDİYOR’

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TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 17’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği sohbet toplantısında, bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan da, sanayiye yönelik son enerji zamları sonrası konutta kullanılan enerjiyi sanayicilerin finanse ettiğini söyledi. Turan, “Bu durumdan rahatsızız. Avrupa’da bireysel tüketimin maliyeti daha yüksek. Sanayicinin de bu kadar hırpalanmaması lazım. İşgücünden lojistikten maliyetten yükleniyoruz. Sanayicilik Türkiye’de mazojistlik demek. Sanayicinin de enerjiyi verimli kullanması gerekir” diye konuştu. Koronavirüs salgını sonrası dünyada başlayan tedarik zinciri kırılmaları ve lojistik sıkıntılarıyla belirsizliklerin çok arttığını belirten Turan, “40 yıldır iş dünyasındayım, bu kadar belirsizlik görmedim” dedi. Bu dönemde dövizle hammadde alıp, iç piyasaya ürün satanların durumunun daha kötü olduğunu belirten Orhan Turan, “Tabii diğer yandan da işverenlerin çalışanlarını enflasyona ezdirmemesi lazım” dedi.(Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA)