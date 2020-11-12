Elektrikte rüzgâr rekoru

Türkiye rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgârlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151 bin 325 megavatsaatle rüzgârdan günlük elektrik üretim rekoru kırdık” ifadelerini kullandı. Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji Bakanlığ’nın 2021 yılı bütçesinin sunumunda konuşan Bakan Dönmez, Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında Karapınar Güneş Enerjisi Santralı (GES) ile yaklaşık 1.4 milyar dolar yatırım büyüklüğü olan Avrupa ve Ortadoğu’nun tek tam entegre güneş paneli üretim tesisinin açıldığını hatırlattı. Dönmez, “Bu tesis sayesinde 100 milyon dolarlık panel ve ekipman ithalatı önlenecek olup burada üretilecek ilk yerli güneş panelleri 1000 megavatlık Karapınar GES’te kullanılacaktır” dedi.





40 KUYU AÇILACAK

Dönmez, Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetildiğini hatırlatarak, bu çalışmalar kapsamında Karadeniz’in Sakarya havzasında toplamda 40 kuyu açılacağını söyledi. Dönmez, “2023 yılında bu gazı karaya taşıyıp doğalgaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız” dedi. Dönmez, mevcut tüketim miktarına bakıldığında bu keşfin piyasa ihtiyacının önemli bir miktarını karşılamasının beklendiğine işaret ederek “Yaklaşık 49 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli doğalgaz alım kontratlarımızın süresinin önümüzdeki 5-6 yıllık dönem içerisinde dolacağı dikkate alındığında, ülkemizin doğalgaz ithalat planlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve olası müzakerelerin bu yeni durum gözetilerek yapılması gerekecektir” diye konuştu.

YAKINDA KARADENİZ’DE

Dönmez, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de arama ve sondaj faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti. Dönmez, sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemileri Fatih ve Yavuz ile denizlerde detaylı aramalar yürüttüklerini ifade ederek, “Fatih gemimiz 5 Kasım’da Sakarya Sahası’ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlamış olup 31 Ocak’ta teslim alınan ve modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacaktır” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GARANTİ SİSTEMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Komisyon’da yaptığı konuşmada, son 18 yılda, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün yüzde 290 artarak 47 bin MW seviyesine ulaştığını söyledi. Yılmaz, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin artmasında şüphesiz YEKDEM mekanizması önemli bir rol oynamıştır. Bugün YEKDEM kapsamında toplam kurulu gücü 21 bin 877 MW olan 817 tesis bulunmaktadır. Ayrıca 2021 yılında tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası devreye alınacaktır” dedi.

TANAP’TAN 7 MİLYAR M3’LÜK GAZ SEVKIYATI

Fatih Dönmez, doğalgaz arz güvenliği kapsamında yıllık 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Güney Gaz Koridoru’nun ana omurgasını oluşturan TANAP üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla Türkiye’ye yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkıyatı gerçekleştiğini bildirdi. TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmalarının da tamamlandığını kaydeden Dönmez, TAP’ın işletmeye alınmasının ardından yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazının Avrupa’ya arz edileceğini vurguladı.